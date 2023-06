Honduras: Le bilan des violences dans une prison pour femmes monte à 46 morts

Le porte-parole de la direction de la médecine légale, Issa Alvarado, a indiqué mercredi matin que «23 corps ont été identifiés (…) et remis à leurs proches», promettant «de donner une réponse rapide aux familles»

Des coups de feu, des coups de couteau et un incendie lors d’affrontements entre bandes rivales ont fait au moins 46 morts dans une prison pour femmes du Honduras, aggravant dramatiquement le bilan déjà colossal d’un millier de victimes en 20 ans dans les centres de détention du pays.

Le premier bilan de l’explosion de violence était de 41 femmes tuées, certaines par balles et d’autres brûlées vives dans l’incendie d’une aile du centre pénitentiaire, avait auparavant indiqué Yuri Mora. Selon les autorités, des détenues de la «mara» (bande criminelle) Barrio 18 ont fait irruption en tirant avec des armes de gros calibre dans le bâtiment où étaient détenues leurs rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), avant d’y mettre le feu.

Selon la représentante des familles de détenues, Delma Ordoñez, le bâtiment a été «complètement détruit» par les flammes en dépit de l’intervention de pompiers, de l’armée et de la police. Quelque 900 femmes étaient détenues dans la prison de Tamara, située à environ 25 km au nord de la capitale Tegucigalpa.

«Triangle de la mort»

Le Honduras est gangrené par la corruption et la terreur que font régner les «maras», qui se livrent, comme au Guatemala et au Salvador voisins, au racket, au trafic de drogue et aux meurtres sur gages dans ce qui a été surnommé le «triangle de la mort», formé par les trois pays du nord de l’Amérique centrale. «Depuis 30 ans le crime organisé, le trafic de drogue, les gangs (…) sèment la terreur. C’est devenu aujourd’hui un monstre à mille têtes qu’il est difficile de combattre», relève pour l’AFP le criminologue Gonzalo Sanchez.