Etats-Unis – Le bilan du concert mortel de Houston passe à 9 morts

États-Unis : Le bilan du concert mortel de Houston passe à 9 morts

Jeudi, une nouvelle personne est décédée après un mouvement de foule survenu lors d’un concert, aux États-Unis.

Mouvement de foule

Bharti S. assistait au concert du rappeur américain Travis Scott où un terrible mouvement de foule a tué huit autres personnes et en a blessé des centaines. «Une personne est tombée, et les autres ont suivi comme des dominos» les unes sur les autres, a confié à la télévision locale ABC13 Mohit Bellani, son cousin qui l’accompagnait à cet événement. «Il y avait des corps empilés, on luttait pour remonter à la surface et respirer pour rester en vie», a-t-il raconté.