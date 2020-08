Accident d’avion

Le bilan du crash en Inde monte à 18 morts et 130 blessés

Selon les autorités, le pilote et le copilote de l’avion de ligne qui a dérapé en bout de piste avant de se briser en deux dans le Kerala, font partie des victimes.

Selon la compagnie aérienne, l’avion effectuait un vol de rapatriement et ramenait des Indiens bloqués à cause de la pandémie de coronavirus.

Le bilan de l’accident d’avion survenu vendredi dans le sud de l’Inde est passé à 18 victimes et au moins 130 blessés sont soignés dans plusieurs hôpitaux. «Le pilote et le copilote font partie des victimes», a déclaré le chef administratif du district de Malappuram.

L’avion de ligne est sorti de la piste sous une pluie battante au moment de l’atterrissage. Il a dérapé au bout de la piste, est tombé dans la vallée et s’est brisé en deux.

Selon la compagnie aérienne, il transportait plus de 190 personnes, équipage inclus, et reliait Dubaï à Kozhikode, dans l’Etat du Kerala (sud). Il s’agissait d’un vol de rapatriement qui ramenait des Indiens bloqués à cause de la pandémie de coronavirus.