Inde : Le bilan d’un glissement de terrain passe à 25 morts

Le glissement de terrain survenu jeudi dans le nord-est de l’Inde a fait au moins 25 morts. Plusieurs personnes sont encore portées disparues.

Vingt-cinq personnes ont été tuées par un glissement de terrain survenu jeudi dans le nord-est de l’Inde et près de quarante sont toujours portées disparues, selon un nouveau bilan du gouvernement local et de l’armée, publié samedi. Au surlendemain de la catastrophe, les secouristes et les forces de sécurité poursuivaient la recherche d’éventuels survivants sur le site de la catastrophe, un camp de construction ferroviaire enseveli sous la boue et les rochers, dans l’État de Manipur.