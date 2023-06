Jeûne mortel au Kenya: Le bilan du «massacre de Shakahola» franchit les 300 morts

Recherches toujours en cours

«Le nombre de morts est maintenant passé à 303 après l’exhumation de 19 corps», a déclaré mardi la préfète de la région de la côte, Rhoda Onyancha. Ce bilan est encore provisoire et les autorités de ce pays d’Afrique de l’Est redoutent qu’il soit bien plus lourd. Les recherches de fosses communes sont toujours en cours dans la forêt de Shakahola, zone de «bush» située non loin de la ville côtière de Malindi, où de premières victimes – certaines mortes, d’autres vivantes mais affaiblies et émaciées – ont été découvertes le 13 avril. Depuis, la litanie des découvertes de corps a révélé un macabre scandale, baptisé «massacre de la forêt de Shakahola».

Rescapés accusés

Au moins 35 personnes soupçonnées d’être impliquées ont été arrêtées, selon la police, qui a également comptabilisé 95 personnes récupérées vivantes depuis le début des opérations. Lundi, 65 d’entre elles ont été présentées à un tribunal de la ville de Mombasa pour faire face à des accusations de «tentative de suicide», car elles refusent de boire et manger. Les procureurs ont demandé qu’elles soient placées en détention, et non plus hébergées dans la localité voisine de Mtwapa, afin qu’elles y soient examinées et contraintes à se nourrir. Une décision du tribunal est attendue jeudi.