Naufrage en Italie : Le bilan du «massacre des innocents» monte à 62 morts

Le bilan du naufrage d’une embarcation de migrants dimanche en Méditerranée près de la ville italienne de Crotone en Calabre (Sud) est monté à 62 morts, ont indiqué lundi matin, les garde-côtes. L’embarcation s’est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte, selon cette source. Des images de la police italienne et de l’AFP ont montré des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres de la plage.

Faisant part de sa «profonde douleur», la cheffe du gouvernement d’extrême droite, Giorgia Meloni, a jugé dimanche «criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo». La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé dimanche, à avancer sur la réforme du droit d’asile dans l’Union européenne, après cette «tragédie». Elle a affirmé qu’il fallait «redoubler d’efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d’asile, et sur le Plan d’action pour la Méditerranée centrale».