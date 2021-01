Indonésie : Le bilan du séisme de Célèbes revu à la hausse

Les autorités indonésiennes estiment désormais que le séisme de vendredi sur l’île de Célèbes a fait au moins 56 victimes et des centaines de blessés.

Depuis deux jours, des dizaines de corps sans vie ont été retirés des décombres de bâtiments effondrés à Mamuju, la capitale provinciale. D’autres victimes ont été retrouvées plus au sud, où une forte réplique s’est fait sentir samedi matin. Des vivres et des équipements d’urgence ont été dépêchés sur l’île par avions et bateaux, et la marine a envoyé un navire médical pour suppléer les hôpitaux encore en fonctionnement, débordés par l’afflux de blessés.