Indonésie : Le bilan du séisme de novembre bondit après un nouveau décompte

Des données doivent être vérifiées

Le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari, a déclaré qu’elle proposait toujours un bilan plus bas de 335 morts, mais qu’elle s’efforçait de vérifier ce nouveau bilan. «Le chef du district a dit qu’ils avaient déjà les données, mais nous devons encore vérifier», a indiqué ce porte-parole, précisant que pour prétendre à l’aide du gouvernement, les proches doivent retirer les victimes de leur registre familial et recevoir un certificat de décès des autorités.

De nombreuses victimes ont été retrouvées ensevelies sous des décombres dans les jours suivant le séisme, et seuls quelques sauvetages réussis ont été signalés, notamment une opération pour libérer un garçon de 6 ans, décrite comme un «miracle» par les secouristes. La secousse a endommagé plus de 62’000 maisons et a forcé plus de 73’000 personnes à fuir vers au moins 325 abris, selon les autorités.