Amérique du Sud: Le bilan du séisme en Equateur et au Pérou monte à 15 morts

Au moins 15 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées samedi lors d’un tremblement de terre dans le sud de l’Équateur et au Pérou, qui a provoqué d’importants dégâts, selon un nouveau bilan officiel publié dimanche.

Selon l’Institut sismologique américain USGS, la magnitude du séisme a atteint 6,8. Les autorités équatoriennes l’ont évaluée à 6,5 et celles du Pérou à 6,7. En Équateur, 14 personnes ont été tuées dans les provinces d’El Oro et d’Azuay, dans le sud-ouest du pays, et plusieurs autres ont été blessées, a annoncé la présidence.