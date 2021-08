Caraïbes : Le bilan du séisme en Haïti s’alourdit à 1297 morts

Le bilan du séisme de 7.2 qui a frappé Haïti samedi ne cesse de s’alourdir. La recherche des disparus continue.

Ruines

Secours entravés

Le séisme de 2010 dans les mémoires

Le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province est encore dans toutes les mémoires. Plus de 200’000 personnes avaient été tuées et plus de 300’000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe tandis que plus d’un million et demi d’Haïtiens s’étaient retrouvés sans logis. Les efforts du pays pour se relever de cette catastrophe avaient été ralentis par la forte instabilité politique. Onze ans plus tard, l’île est toujours en proie à une crise socio-politique aiguë, son président Jovenel Moïse ayant été assassiné le mois dernier.