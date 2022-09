Papouasie-Nouvelle-Guinée : Le bilan du séisme meurtrier s’alourdit

Le bilan du violent séisme ayant frappé dimanche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est passé à sept morts lundi. Il devrait encore s’alourdir à mesure que les secouristes atteignent les communautés isolées victimes de glissements de terrain. Selon le commissaire de police David Manning, des victimes du tremblement de terre de magnitude 7,6 ont été retrouvées dans le centre-nord du pays, où les maisons et les infrastructures sont largement endommagées.

Trois mineurs sont morts après avoir été ensevelis dans la localité de Wau et quatre autres sont morts dans les provinces de Morobe et Madang, a-t-il indiqué. Le tremblement de terre s’est produit à une profondeur de 61 kilomètres, à environ 67 kilomètres de la ville de Kainantu, selon l’Institut américain d’études géologiques (USGS). Il a déclenché une série de glissements de terrain meurtriers.

Le terrain de la région est accidenté et les zones les plus touchées ne sont pas accessibles en voiture, a indiqué Valachie Quagliata, secrétaire général de la Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée. De petites compagnies aériennes et des organisations de missionnaires ont pris part au transport aérien de certains blessés dans la jungle. Selon l’équipe de gestion des catastrophes des Nations unies, la reconnaissance aérienne effectuée par la Mission Aviation Fellowship a révélé «des glissements visibles dans la région de Nankina, avec certains glissements toujours actifs».