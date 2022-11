Indonésie : Le bilan du séisme qui a frappé l’île de Java grimpe à 321 morts

«Découverte d’encore huit corps samedi»

«Après la découverte d’encore huit corps samedi et trois aujourd’hui, nous en sommes maintenant à 321 morts», a déclaré dimanche soir le chef de l’agence de gestion des catastrophes, Suharyanto, qui comme beaucoup d’Indonésiens, ne porte qu’un seul nom. Onze personnes sont encore portées disparues, et les recherches se poursuivront lundi pour tenter de les retrouver. Le séisme a détruit ou endommagé plus de 60’000 maisons et 73’000 déplacés sont maintenant hébergés dans plus de 300 abris, a-t-il ajouté.