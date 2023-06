Catastrophe ferroviaire en Inde: Le bilan est revu à la baisse, mais les hôpitaux sont submergés

La cause de la collision entre trois trains qui a fait près de 300 morts et plus d’un millier de blessés, vendredi soir, près de Balasore, a été identifiée comme étant liée à un problème dans le système d’aiguillage. Les autorités avaient d’abord annoncé un bilan de 288 morts mais le gouvernement de l’État d’Odisha l’a depuis révisé à 275, certains corps ayant été comptés deux fois par erreur.