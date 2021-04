Soudan : Le bilan monte à 87 morts dans les heurts au Darfour-Ouest

Les services de secours ont recensé 37 victimes et 59 blessés supplémentaires depuis l’éclatement d’affrontements tribaux ce week-end autour d’El-Geneina.

En janvier, deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l’ONU et de l’Union Africaine (Minuad) au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts. (Archives)

Au moins 87 personnes ont été tuées et près de 200 blessées au Soudan dans des affrontements tribaux depuis samedi autour d’El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest où l’état d’urgence a été décrété, a indiqué mercredi le Comité local des médecins.

«Comportement barbare»

Le Comité a décompté «37 morts et 59 blessés (supplémentaires), soit un total de 87 morts et 191 blessés», selon un communiqué de la branche locale du Comité central des médecins, fondé en 2016 pour représenter la communauté médicale soudanaise.

Par ailleurs, le Comité des médecins «condamne dans les termes les plus forts les attaques contre les établissements et les personnels médicaux» et affirme notamment que le complexe médical du Sultan Tajuddin a été visé par des tirs de lance-roquettes.