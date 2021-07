Afrique du Sud : Le bilan s’alourdit après les violences, l’armée se déploie

Alors que le bilan est désormais de 117 morts en Afrique du Sud, l’armée s’est déployée à Johannesburg pour ramener le calme dans la mégalopole.

Le bilan des violences en Afrique du Sud s’est alourdi jeudi à 117 morts, alors que Johannesburg, la plus grande ville du pays, retrouvait un calme relatif après le déploiement de soldats et commençait à déblayer les gravats des destructions.

«Tensions raciales»

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Police avait confirmé qu’il y a eu 20 morts à Phoenix, un township près de Durban (Est) où des membres de la communauté indienne s’en sont pris à des pillards présumés. Et affirmait que la situation y restait tendue. Bheki Cele avait noté la veille que des «tensions raciales ont entaché ces troubles» à Phoenix, liés à des groupes cherchant à «protéger leur quartier des pillards».

L’armée pour pacifier

«Le plus terrible, c’est que de nombreux commerçants ne sont pas assurés, ils ne peuvent espérer aucun dédommagement», souligne auprès de l’AFP Michael Sun, politique dans l’opposition municipale. L’armée va multiplier ses effectifs sur le terrain, pour stabiliser Johannesburg et pacifier les zones plus tendues, notamment les grandes villes du Kwazulu-Natal, le port de Durban et sa capitale Pietermaritzburg.