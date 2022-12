États-Unis : Le billet vert pour la première fois signé par deux femmes

«Notre travail collectif»

«Aujourd’hui, il ne s’agit pas que de moi ou d’une nouvelle signature sur notre monnaie. Il s’agit de notre travail collectif pour créer une économie plus forte et plus inclusive», a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden. Elle a souligné que 62% du personnel du département américain au Trésor était aujourd’hui féminin, avec des femmes à des postes de décision. «Ce moment est historique», a commenté Marilynn Malerba.