Genève : Le Bioparc va déménager à Thônex

Le Bioparc va déménager à Thônex, sur le site de Belle-Idée. Le Conseil d’Etat l’a annoncé ce jeudi. L’institution abrite 250 animaux, dont un tiers menacés à l’état sauvage, mène des activités de recherche scientifique et de protection des espèces en danger, et sensibilise le grand public, aux enjeux de la biodiversité, en accueillant 45’000 visiteurs par an. Le Bioparc est aujourd’hui basé à Bellevue sur un site vétuste qui menaçait la poursuite de ses activités. Si aucune solution n’avait été trouvée, il aurait dû cesser ses activités d’ici trois à cinq ans.