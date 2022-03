Cinéma : Le biopic «Elvis» au Festival de Cannes

Le film de Baz Luhrmann sera présenté sur la Croisette. La suite de «Top Gun», avec Tom Cruise, pourrait aussi faire partie de la sélection cannoise.

Sortie il y a un mois, la bande-annonce d’«Elvis» (ci-dessus) laisse présager l’arrivée d’une petite bombe sur les écrans! Le film se déroulera sur une vingtaine d’années et sera centré sur la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley, ainsi que sur ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). Il suivra l’ascension fulgurante du chanteur jusqu’à son statut de star planétaire, tandis que l’Amérique est traversée par des bouleversements socioculturels majeurs.

Olivia DeJonge jouera Priscilla Presley, Richard Roxburgh sera le père d’Elvis et Helen Thomson la mère du chanteur de Memphis. Kodi Smit-McPhee, Kelvin Harrison Jr. et Natasha Bassett sont aussi au casting. Le tournage s’est déroulé dans le Queensland, en Australie, et la date de sortie en Suisse romande est actuellement prévue pour le 22 juin 2022. Le dernier acteur à avoir incarné Elvis sur grand écran est Michael Shannon, dans «Elvis & Nixon».