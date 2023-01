Cinéma : Le biopic sur Madonna abandonné

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient avec impatience le biopic sur Madonna dont le rôle devait être joué par Julia Garner . Selon «Variety» et Deadline, il ne devrait pas voir le jour. La tournée annoncée par Madonna pour célébrer ses 40 ans de carrière est vraisemblablement la cause de l’abandon du projet par Universal Pictures.

C’est en 2020 que l’artiste de 64 ans avait révélé qu’elle voulait réaliser et coécrire un long métrage racontant sa vie. «La musique sera toujours au centre du film. C’est la musique qui me fait avancer et l’art qui me fait vivre. Il y a tant d’histoires inspirantes que personne n’a entendues, et qui mieux que moi peut les raconter? Il est essentiel de partager ma vie en forme de montagnes russes, avec ma voix et ma vision», avait-elle alors indiqué dans un communiqué.