Cryptomonnaies : Le bitcoin a perdu 10’000 dollars en 1 heure

Dans la nuit de vendredi à samedi, la plus célèbre monnaie virtuelle a soudainement plongé, perdant ainsi près de 20% de sa valeur.

Wall Street dans le rouge

«Les cryptomonnaies ont été bousculées par les conditions de risque plus larges liées (au variant) Omicron et aux attentes d’une (politique monétaire aux États-Unis) plus agressive, mais ont vraiment commencé à piquer de nez vendredi, dans le sillage de la baisse sur les marchés des actions», a commenté Martha Reyes, qui dirige la recherche de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Bequant.