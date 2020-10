Cryptomonnaie : Le bitcoin à son plus haut niveau depuis janvier 2018

La plus ancienne des monnaies numériques a approché ce mercredi la barre des 14’000 dollars, un nouveau pic depuis près de deux ans. D’autres cryptodevises profitent également d’une récente envolée des cours.

La forte appréciation du bitcoin se poursuit. Mercredi, la plus ancienne et la plus connue des monnaies numériques a approché la barre des 14’000 dollars (environ 12’800 francs), atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2018. Fin 2017, le cours avait atteint son record historique frôlant les 20’000 dollars, avant de s’effondrer.