Impact environnemental : Le Bitcoin consomme 0,3% de l'électricité mondiale

La célèbre cryptomonnaie a un appétit d'énergie qui semble «insatiable» en raison des opérations de minage, relève jeudi une étude de l'Université de Cambridge.

Le minage du Bitcoin est un rouage crucial du réseau décentralisé qui permet à la célèbre cryptomonnaie d’exister. Cette opération consiste à faire résoudre des calculs complexes à un ordinateur pour valider les transactions en cryptomonnaie, une activité ouverte à tous sur ce réseau décentralisé et rémunérée par l’émission de nouveaux bitcoins. Les particuliers pouvaient espérer en recevoir avec un ordinateur personnel dans les années suivant le lancement de la cryptomonnaie en 2009. Mais avec la flambée des cours, les sites de minage sont devenus des sites industriels, avec une puissance de calcul de plus en plus importante, qui n’ont rien à envier aux serveurs des géants du web comme Google ou Netflix.