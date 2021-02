Économie : Le bitcoin dépasse les 45’000 dollars

Gonflée à bloc par l’annonce d’un investissement massif par Tesla, la cryptomonnaie atteint mardi le taux le plus haut de son histoire.

Le bitcoin repoussait son plus haut historique mardi et dépassait 45’000 dollars (40’219 francs), propulsé par l’annonce d’un investissement massif de 1,5 milliard de dollars dans la première cryptomonnaie par Tesla, qui compte également l’accepter comme moyen de paiement.

«Elon Musk a apporté au bitcoin l’appui le plus solide de l’histoire de la cryptomonnaie», a souligné Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Le patron de Tesla, homme le plus riche du monde, avait fréquemment vanté les mérites du bitcoin et des cryptomonnaies sur son compte Twitter, mais c’est la première fois qu’un groupe de la taille de Tesla investit une partie de sa trésorerie en bitcoin.