Cryptomonnaie : Le bitcoin devient une monnaie légale au Salvador

Le Salvador devient, ce mardi, le premier pays au monde à autoriser la cryptomonnaie comme devise légale, à côté du dollar américain.

Le Salvador devient mardi le premier pays au monde à autoriser le bitcoin comme monnaie légale, à côté du dollar américain, en dépit des fortes réticences au sein de la population et des critiques d’économistes et d’organismes financiers internationaux.

Pour le chef de l’État et son gouvernement, le bitcoin permettra aux Salvadoriens d’économiser 400 millions de dollars (365 millions de francs) de frais bancaires lors des envois d’argent par la diaspora, notamment installée aux États-Unis, qui représentent 22% du PIB du pays.

Cependant, plus des deux-tiers des 6,5 millions de Salvadoriens s’opposent pour la première fois à une décision du très populaire président Bukele et disent dans deux sondages distincts vouloir continuer à utiliser exclusivement le dollar américain, la monnaie légale du Salvador depuis 20 ans.

«Ce bitcoin, c’est une monnaie qui n’existe pas, c’est une monnaie qui ne va pas profiter aux plus pauvres, mais aux plus riches. Qui, étant pauvre, peut investir alors qu’il a à peine de quoi manger?» s’enflamme José Santos Melara, un vétéran de la guerre civile qui a déchiré le Salvador de 1980 à 1992, et qui a manifesté vendredi contre la cryptomonnaie.