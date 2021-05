économie : Le bitcoin et de grandes cryptodevises s’effondrent

Près de 1000 milliards de dollars de valorisation effacés en à peine une semaine. Ce krach éclair met-il en lumière les fragilités de ces objets monétaires?

Ce dimanche, la «première» des cryptomonnaies, le bitcoin, aurait perdu près de 50% depuis son record d’avril. Elle tourne désormais autour de 35’000 dollars. Ces derniers jours, les régulateurs chinois ont annoncé qu'ils allaient interdire aux institutions financières de proposer des services liés aux cryptomonnaies et de renforcer la réglementation sur le «minage» et les échanges de bitcoin. Elon Musk, un de ses plus fervents partisans, avait en quelque sorte déjà enclenché le mouvement, en déclarant ne plus vouloir l’accepter comme moyen de paiement pour les voitures électriques de son groupe.