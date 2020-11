Cryptomonnaie : Le bitcoin franchit la barre des 17’000 dollars

La monnaie virtuelle bitcoin progressait toujours mardi, alors qu’elle avait atteint un plancher de 5000 dollars en mars.

Le bitcoin continue sa course en avant, franchissant mardi après-midi la barre des 17’000 points pour la première fois en près de trois ans. Le cours le plus élevé du jour sur la plateforme luxembourgeoise a été répertorié à 17’073 dollars (quelque 15’545 francs). À son zénith historique fin 2017, la pionnière et plus célèbres des cryptomonnaies avait frôlé les 20’000 dollars.