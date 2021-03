Cryptomonnaies : Le bitcoin grimpe après un tweet d’Elon Musk

Le patron de Tesla a annoncé mercredi que l’on pourrait désormais acheter ses voitures avec des Bitcoins. Le cours de la cryptomonnaie a pris l’ascenseur.

Volatilité extrême

«La possibilité de payer en bitcoin sera disponible en dehors des États-Unis plus tard dans l’année», a-t-il ajouté. La réaction mercredi était modérée, et le bitcoin restait en deçà de son plus haut historique, atteint plus tôt dans le mois à 61’742 dollars.