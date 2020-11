Monnaie virtuelle : Le bitcoin passe la barre des 15’000 dollars

Le bitcoin a franchi jeudi un nouveau record. La cryptomonnaie a été inventée en 2008.

En conséquence, certains investisseurs se détournent des monnaies physiques traditionnelles et approchent le bitcoin non plus comme un moyen de paiement mais comme une sorte d’«or numérique». D’ailleurs, le métal jaune grimpait lui aussi jeudi de plus de 2% à près de 1950 dollars l’once vers 17h45 à Paris.