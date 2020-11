Cryptomonnaie : Le bitcoin passe la barre des 18’000 dollars

Mercredi, le bitcoin a de nouveau franchi un cap en atteignant les 18’000 dollars, soit quelque 16’380 francs.

La frénésie actuelle autour du bitcoin se poursuit. Le cours de la plus célèbre des cryptodevises a franchi le cap des 18’000 dollars (quelque 16’380 francs) dans un marché turbulent mercredi matin, avant de chuter de plus de 1000 dollars en l’espace de quelques minutes. Il se négocie actuellement aux alentours de 17’850 dollars sur la plateforme luxembourgeoise Bitstamp.

Après avoir tout juste dépassé la barre des 17’000 dollars mardi en début d’après-midi, le bitcoin a atteint un nouveau plus haut à près de 18’480 dollars, un niveau plus atteint depuis début 2018. Le record de 20’000 dollars atteint fin 2017 semble plus que jamais à portée de tir.