Cryptomonnaies – Le bitcoin pulverise son record

Cryptomonnaies : Le bitcoin dépasse les 68’000 dollars

La monnaie virtuelle a pris 3,2% mardi, moins de 24 heures après que le marché des cryptomonnaies a franchi la barre des 3000 milliards de dollars.

Depuis juin, le bitcoin a plus que doublé et il a gagné près de 70% par rapport au dollar depuis le début du mois d’octobre.

«Les deux cryptomonnaies ont plus que doublé depuis juin et ont gagné près de 70% par rapport au dollar depuis le début du mois d’octobre», note Christian Parisot, analyste chez le courtier Aurel BGC. «La dynamique s’est accélérée depuis le lancement, le mois dernier, d’un fonds négocié en bourse de bitcoins basé sur des contrats à terme aux États-Unis, qui a suscité des attentes de gains induits par les flux», explique-t-il.

Parier sur l’essor du bitcoin sans sortir de Wall Street

Le marché des cryptomonnaies représentait, mardi vers 10 h, 3081 milliards de dollars, selon le site CoinGecko, qui suit le marché de plus de 10’000 cryptomonnaies. «Ce franchissement du bitcoin pourrait signaler le début d’un dernier plus haut pour le quatrième trimestre avant une consolidation plus prononcée du marché l’année prochaine», a déclaré Fundstrat dans un rapport de stratégie technique lundi. «La force du bitcoin, de l’ethereum et de nombreux autres altcoins est à présager dans les semaines à venir», ajoute le rapport stratégique.