Cryptomonnaie : Le bitcoin, une menace pour le climat

Les mines de bitcoins chinoises, gourmandes en électricité, qui alimentent près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies, risquent de compromettre les objectifs climatiques de Pékin.

Une mine de bitcoins n’est pas un trou dans le sol dont on extrairait des bitcoins mais un site plein de microprocesseurs qui tournent pour effectuer des calculs mathématiques pour le réseau de la monnaie virtuelle appelée bitcoin. Ces ordinateurs, à l’origine donc de la création de bitcoins, consomment une énorme quantité d’électricité, tirée en partie de centrales au charbon.

Engagement environnemental compromis

En avril 2020 les entreprises chinoises, qui ont accès à de l’électricité et à du matériel bon marché, géraient 78,89% des opérations mondiales de bitcoins, affirme «Nature».

Environ 40% des mines de bitcoins chinoises sont alimentées par de l’électricité tirée du charbon, tandis que le reste utilise des énergies renouvelables, selon l’étude. Mais ces installations gourmandes en charbon sont si grandes qu’elles pourraient finir par compromettre l’engagement environnemental de Pékin d’atteindre le pic des émissions de carbone avant 2030 et de devenir neutre en carbone d’ici 2060, prévient l’étude.

Sources renouvelables

«Comme les prix de l’énergie dans les régions chinoises à énergie propre sont plus bas que ceux des régions alimentées en charbon, les «mineurs» – ndlr: qui font tourner leur matériel informatique pour effectuer des calculs mathématiques et participer au réseau, dans le but de recevoir une récompense en bitcoin – devraient être davantage incités à s'installer dans les régions à énergie propre», a-t-il ajouté.