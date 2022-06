Etats-Unis: Le bizutage va trop loin: il se retrouve paralysé, aveugle et muet

États-Unis : Le bizutage va trop loin: il se retrouve paralysé, aveugle et muet

Contraint d’avaler 1,75 litre de vodka puis de la bière à travers un tuyau, un jeune homme de 19 ans a vu sa vie brisée. Ses parents réclament justice.

Danny était étudiant en première année à l’Université du Missouri. DR

La vie de Danny Santulli, 19 ans, a basculé le soir du 19 octobre 2021 sur le campus de l’Université de Columbia (Missouri). Nouvel arrivant au sein de la fraternité Phi Gamma Delta, l’étudiant a dû se plier au traditionnel bizutage organisé par les membres du groupe. Si, la plupart du temps, ce rituel se veut amusant et potache, il est allé beaucoup trop loin ce soir-là. Danny a d’abord dû avaler une bouteille de 1,75 litre de vodka avant d’être forcé de boire de la bière à travers un tube.

Des images de vidéosurveillance montrent Danny inconscient sur un canapé. ABC News

Une vidéo du bizutage montre le jeune homme perdant connaissance sur une table, puis gisant inanimé sur un canapé. Dans un premier temps, ses camarades de fraternité n’ont pas bronché. Ils ont fini par l’emmener en catastrophe à l’hôpital après s’être rendu compte de la gravité de son état. À son arrivée au centre médical, la victime avait cessé de respirer depuis assez longtemps pour entraîner de graves dommages cérébraux. Après des mois passés dans un centre de réhabilitation, Danny a pu rentrer chez lui, mais il est méconnaissable.

Le malheureux a perdu la vue, l’usage de la parole et se déplace en fauteuil roulant. Sa famille se bat désormais pour obtenir justice. Les Santulli ont remporté une première bataille judiciaire après avoir poursuivi 23 personnes, mais ils ne comptent pas s’arrêter là. Ils viennent de porter plainte contre deux membres de la fraternité en particulier: Sam Gandhi et Alec Wetzler. Celui-ci a été mis en examen pour avoir fourni de l’alcool à un mineur (ndlr: la majorité est à 21 ans aux États-Unis) et n’est plus inscrit à l’université. Le premier, lui n’a pas encore été inquiété et étudie encore.

La famille de la victime veut que la justice aille plus loin et qu’elle inculpe les deux jeunes gens pour bizutage. «C’est le pire cas de bizutage de fraternité aux États-Unis en termes de blessures. Vous ne pouvez pas être plus gravement blessé et être encore en vie», estime David Bianchi, avocat des Santulli. Selon la plainte de la famille, Sam Gandhi a bien vu dans quel état se trouvait Danny mais n’a rien fait pour l’aider. «Ils savaient qu’il était en détresse. Ses lèvres étaient bleues et personne n’a appelé la police. Même des enfants de six ans savent appeler la police», confie Mary Pat, sa mère, à Good Morning America.

«Cela me rend malade de voir les personnes impliquées se promener sur le campus comme si elles n’avaient rien fait de mal», s’insurge Meredith, sa sœur. Danny a très peu de chances de marcher, parler ou voir à nouveau. Sa mère a lâché son travail pour s’occuper de lui à plein temps. Plus de 200 décès liés au bizutage ont été recensés dans les écoles américaines depuis les années 2000. 2019 a été l’une des années les plus meurtrières, avant que la pandémie ne mette un frein aux fêtes de fraternités.