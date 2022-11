Le Black Friday perd un peu du terrain, place au Single Day

Suisse : Le Black Friday perd un peu du terrain, place au Singles Day

Le Singles Day, le Black Friday et le Cyber Monday permettent de faire de bonnes affaires en novembre. Le premier «continue de croître allègrement».

Le Black Friday pourrait subir la conjoncture actuelle. AFP

Alors qu’une enquête menée en octobre par le Secrétariat d’État à l’économie a révélé que l’indice du climat de consommation en Suisse se trouve à son niveau le plus bas depuis 1972, trois «grands événements de shopping» vont avoir lieu en novembre: le Singles Day (11 novembre), le Black Friday (25 novembre) et le Cyber Monday (28 novembre). Au vu de la conjoncture actuelle, la start-up lucernoise «blackfridaydeals.ch» a créé «un aperçu des chiffres et des attentes pour ces trois journées de shopping qui permettent de conclure de bonnes affaires et d’économiser».

Si le Singles Day, événement très célébré chez les jeunes Chinois, «est le plus important du monde en termes de chiffre d’affaires», il ne l’est que peu en Suisse. «Mais, c’est aussi celui qui connaît une croissance fulgurante», note la start-up lucernoise. «Alors que le chiffre d’affaires des commerçants en ligne suisses était encore de 37 millions de francs en 2018, il a déjà sauté à 65 millions de francs en 2021», poursuit-elle. Les prévisions pour 2022 évoquent un chiffre d’affaires de 70 millions de francs.

Il est également prévu que de nombreuses boutiques suivent la tendance des magasins asiatiques et organisent une Singles Week complète, «ce qui devrait déjà générer plus de chiffres d’affaires dans les jours qui suivent».

Le chiffre d’affaires du commerce en ligne suisse blackfridaydeals.ch/Capture d’écran

Le Black Friday reste la journée de shopping «la plus importante et la plus connue en Suisse». Si l’année dernière, la consommation lors de cette journée a été «quelque peu ternie par les chaînes d’approvisionnement en difficulté et la pandémie de coronavirus», la situation économique actuelle pourrait peser sur le chiffre d’affaires du 25 novembre.

«L’augmentation des prix rend les rabais encore plus importants, mais peut conduire à une baisse globale de la consommation. Les consommateurs vont donc se retenir de faire des achats impulsifs et ne pas acheter des produits dont ils n’ont pas forcément besoin. Au total, le chiffre d’affaires du commerce de détail non alimentaire pendant les 24 heures du Black Friday devrait s’élever à environ 470 millions de francs. Cela correspond à une baisse de 30 millions de francs par rapport à l’année précédente», explique Julian Zrotz, spécialiste de la vente au détail chez «blackfridaydeals.ch».

Le chiffre d’affaires pour les ventes en ligne devrait s’élever à 110 millions de francs, soit un recul de 5 millions de francs par rapport à 2021.

Une dernière chance de rabais avant Noël

Le Cyber Monday, qui suivra trois jours plus tard, met l’accent sur le commerce en ligne. En Suisse, «il représente la dernière chance de bénéficier de rabais très importants avant Noël». L’année dernière le panier moyen lors de cette journée s’était élevé à 150 francs. Un résultat plutôt bas qui fait du Cyber Monday un événement «nettement plus petit que le Black Friday, mais plus grand que le Singles Day», affirme la start-up lucernoise.