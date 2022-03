Guerre en Ukraine - Le blocage des médias russes fait débat au Conseil fédéral

Swisscom, Salt et Sunrise UPC ne diffusent plus RT

Peu après la décision de l’Union européenne, les trois plus grands fournisseurs de télécommunication en Suisse, Swisscom, Sunrise UPC et Salt, ont également décidé de ne plus diffuser les programmes de «Russia Today» et ce jusqu’à nouvel ordre. Les trois opérateurs ont aussi décidé de ne plus facturer les appels passés entre la Suisse et l’Ukraine.