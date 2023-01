Pérou : Le blocage des routes provoque pénuries et inflation

Les manifestants exigent la démission de la présidente, la dissolution du Parlement, l’organisation de nouvelles élections malgré l’avancée de celles-ci à 2024, et la création d’une Assemblée constituante. En six semaines de crise, les affrontements ont fait 46 morts, dont un policier.

Pénuries et inflation

Il n’y a plus de gaz de pétrole liquéfié (GPL), principal carburant des véhicules au Pérou, dans les stations-service services d’Arequipa, Tacna et Puno. «Le GPL est épuisé à Arequipa», a déclaré à la radio RPP Alexander Cornejo, représentant des chauffeurs de taxi, s’alarmant de la situation de 7000 chauffeurs locaux.

Dans la région de Puno, à 1350 km au sud de Lima et théâtre des manifestations les plus violentes qui ont fait 18 morts, les prix des tomates et pommes de terre, aliments de base, ont triplé. «Les prix des fruits et légumes ont augmenté. Tout est devenu plus cher. Il me semble qu’ils devraient laisser passer les véhicules qui nous ravitaillent», a dit à l’AFP Jacqueline Flores, une habitante de Puno.