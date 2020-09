L’astuce

Cependant, il existe une parade pour continuer à en profiter gratuitement. Elle consiste à copier l’URL d’une vidéo YouTube, en la récupérant par exemple via l’app YouTube, et de l’ouvrir dans le navigateur web maison Safari. Il suffit ensuite de choisir l’affichage «Version pour ordinateur» en appuyant sur l’icône «aA» dans le coin supérieur gauche et de mettre la vidéo en plein écran. L’utilisateur n’a ensuite plus qu’à revenir à l’écran d’accueil ou d’appuyer sur l’icône «Image dans l’image» à gauche de la barre d’adresse pour bénéficier du mode PiP pendant qu’il consulte d’autres contenus sur son iPhone. Une astuce qui fonctionne aussi sous Chrome ou Safari lorsqu’on choisit de voir la version pour ordinateur de la page YouTube. L’option est accessible via le menu formé par trois points.