Test : Le blockbuster «Overwatch» s’offre un lifting

Le fer de lance compétitif de Blizzard a reçu un toilettage d’automne et est désormais gratuit.

Renommé présomptueusement «Overwatch 2» pour l’occasion, le jeu de tir aux héros charismatiques a accueilli quelques modifications plus ou moins impactantes, dont «seulement» trois nouveaux guérilleros, une poignée de cartes inédites et un mode de jeu intitulé «Avancée», où les joueurs s’affrontent pour prendre le contrôle d’un robot et le faire avancer jusqu’à la base ennemie. Seul changement notable, les équipes passent de 6 à 5 champions, sacrifiant au passage un tank.