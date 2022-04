Vaud: Le blog du PLR vaudois hacké, et toujours hors ligne

Sadomasochisme, bondage, webcams sexuelles ou encore conseils pour cesser d’être jaloux ou de douter de Jésus: voilà des sujets inattendus abordés, en mauvais anglais, ces dernières semaines sur le blog du PLR vaudois, à la veille des élections cantonales. Près de 500 pages d’articles plus surprenants les uns que les autres se succédaient, alors que le plus grand parti du canton tentait (avec succès) de placer ses trois candidats au Conseil d’Etat et d’obtenir (avec succès) une majorité au Grand conseil. Le PLR a d’ailleurs été interpellé sur Twitter concernant ces publications étonnantes et même parfois franchement déplacées.