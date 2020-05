Berne

Le BLS veut sécuriser le Lötschberg en créant une cavité

Mardi, BLS a présenté sa stratégie pour mettre un coup d’arrêt aux inondations dans le tunnel de base du Lötschberg.

Fermeture du tunnel

Depuis février le trafic ferroviaire a été perturbé à plusieurs reprises, à chaque fois en raison d’infiltrations qui se produisaient sur le même tronçon à deux voies, soit entre Ferden (VS) et St-Germain (VS), à quelque 2,5 km du portail sud de Rarogne (VS). À chaque fois, les opérations de nettoyage se sont chiffrées à entre 2,5 et 3,5 millions de francs.