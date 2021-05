Shopping - Le blush: une bonne mine en deux coups de pinceaux

Poudre mate

C’est un grand classique qui donne un teint de poupée. Il est idéal pour l’entre-saison parce qu’il donne bonne mine avec un rendu poudré. Toutes les nuances de rose sont possibles quelle que soit sa carnation. On l’applique au pinceau sur la partie saillante de la joue et on peut aisément remonter jusqu’aux tempes pour un effet spectaculaire.

Stick

Sa texture grasse le prédispose à un make-up estival notamment si on opte pour un teint travaillé en transparence ou un effet mouillé. Le danger, c’est d’en mettre trop. Du coup, il faut l’utiliser par petite touche comme le ferait un peintre impressionniste. On l’applique au doigt sur la partie basse de la joue pour creuser le visage.

Poudre multicolore

Elle permet de créer un volume en jouant sur les couleurs. C’est, en somme, le principe du contouring rapporté à une seule zone du visage. Ce blush se travaille au pinceau par étapes par nuances pour créer du volume. La teinte la plus claire sert généralement à illuminer, la rosée à donner bonne mine et la terracotta à creuser.

Poudre iridescente

Stick métallique

C’est le produit de l’été! On l’utilise, par exemple, sans crème teintée quand la peau hâlée est juste sublimée par quelques touches d’huile sèche. À l’instar des illuminateurs, on l’applique au doigt sur les joues et éventuellement sur l’arcade sourcilière. Parfait pour l’après-midi et pour le soir. Attention à ne pas trop en mettre.