Mais à cause de la pandémie, difficile de remplir son rôle d’ambassadeur de la discipline, nécessaire à l’acquisition des financements faisant exister l’équipe, ainsi qu’au recrutement de jeunes prodiges. «Je n’ai pas pu m’occuper de la promotion et des sponsors que durant deux mois», révèle Yann Moulinier. Mais malgré cette situation, le Neuchâtelois et ses acolytes prendront bientôt la route des championnats d’Europe. «J’ai encore de la chance, si j’avais commencé le bob cette année, cela aurait été impossible de me lancer», relativise l’athlète.

La force, la tête et la technique

Cette saison, le Chaux-de-Fonnier et son équipe ont aussi fait l’acquisition d’un nouveau bob, pour remplacer le dernier datant de 2013. Et les premières sensations sont bonnes: «Nous sommes très contents du ressenti sur la piste», se réjouit l’athlète. Cette appréciation est notamment due à un plus large écart entre les patins et plus de place à bord. Mais cela ne représente pas que des avantages. «Je dois encore l’utiliser pour l’avoir pleinement en main et connaître les réglages qui me conviennent», relate Yann Moulinier. Car une autre facette importante de cette discipline est de connaître et entretenir son engin. «Il y a un technicien à la fédération, mais nous effectuons 95% du travail d’entretien et de réglage», détaille le Neuchâtelois.