Europe : Le Boeing 737 MAX pourrait voler dès la mi-janvier

Cela fait 20 mois que le Boeing 737 MAX n’a plus décollé en raison de deux accidents graves. Mais cela pourrait changer en début d’année prochaine.

Cet organisme a publié mardi de nouvelles directives avec les conditions d’approbation pour le service des 737 MAX. Il propose ainsi des modifications de la conception des aéronefs, accompagnées d’un programme de formation obligatoire pour les pilotes, y compris sur simulateur de vol. Cela afin de garantir que ces derniers connaissent tous les aspects du système de commande de vol du 737 MAX et qu’ils réagiront de manière appropriée aux scénarios de défaillance typiques, détaille l’EASA.

Décision formelle

Une consultation publique d’une durée de 28 jours sur ces nouvelles directives va maintenant avoir lieu et une directive finale sera ensuite élaborée. «Cette décision est attendue à la mi-janvier et constituera la décision formelle de ne plus immobiliser au sol les 737 MAX dans la flotte des compagnies aériennes européennes», selon un communiqué de presse de l’AESA.