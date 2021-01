Sécurité aérienne : Le Boeing 737 MAX va pouvoir bientôt voler de nouveau

Suite aux deux accidents ayant coûté la vie à 346 personnes, l’appareil a été modifié et le régulateur européen va le remettre en service.

«Nous avons atteint le stade où nos quatre prérequis ont été remplis», a poursuivi M. Ky, citant «la bonne compréhension de ce qui s’était passé», le fait que «tous les facteurs qui ont contribué aux accidents soient réglés», qu’un certain nombre de points «critiques» puissent être vérifiés par l’EASA elle-même et que les pilotes soient «correctement informés et entraînés».