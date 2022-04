Zurich: Le Böög présage un mauvais été

Zurich : Le Böögg présage un mauvais été

Point culminant du Sechseläuten, l’explosion de la tête du bonhomme de neige a eu lieu après 37 minutes et 59 secondes.

Sa tête a explosé après 37 minutes et 59 secondes. L’été devrait donc être maussade. La légende veut, en effet, que plus vite sa tête explose, meilleur sera l’été. En 1956, le Böögg avait perdu sa tête après quatre minutes. En 2016, il n’avait explosé qu’après plus de 43 minutes - un record, rappelle «20Minuten».