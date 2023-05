Canton de Fribourg: Le bois de chauffage vient à manquer

Les forêts fribourgeoises ne pourront pas fournir autant de bois de chauffage que planifié. C’est la conclusion d’une étude du potentiel en bois-énergie, mandatée par le Service des forêts et de la nature (SFN). Entre 2017 et 2021, la consommation de bois de chauffage des Fribourgeois a d’ailleurs augmenté de plus de 30%, indique le Canton. Avant d’ajouter que cette hausse, qui concerne toute la Suisse, est motivée par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.