Actualisé 28.04.2020 à 12:24

Cellier

Le Bolgheri, terre magique

Fondée en 1854, Poggio al Tesoro dirigée par Marilisa et Franco Allegrini compte parmi les exploitations viticoles les plus dynamiques et les plus réputées en Italie et à l'étranger.

de Mövenpick Vins

La petite appellation Bolgheri, sur la côte ouest de la Toscane, est considérée comme la plus prestigieuse de la région. Ses sols, qui, baignés dans la lumière typique de la région, scintillent de tons jaunâtres, rougeâtres ou encore café au lait, ne sont pas propices à la culture du Sangiovese, cépage emblématique de la Toscane, mais plutôt à celle des cépages bordelais que sont le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Petit Verdot. Le caractère exceptionnel des vins du Bolgheri est déterminé par la variété de ses sols et la proximité de la mer Tyrrhénienne, la réverbération du soleil sur la surface de la mer accélérant la maturation phénolique des raisins.

Le développement