Venezuela : Le bolivar, de billet de banque à jouet pour enfants

Amuser les enfants pour un jeu de cartes: telle est la destinée des vrais billets de bolivar, la monnaie vénézuélienne. Qui perdra, vendredi, six zéros.

Comme dans un tripot à l’air libre, ils manient des liasses de billets et multiplient les enchères, en jouant aux cartes. Dans le village de Puerto Concha, dans l’ouest du Venezuela, les enfants jouent avec de vrais bolivar e s, qui ne valent plus rien depuis belle lurette (jeudi matin, pour un franc suisse, on recevait… 4’314’528,80 bolivares) .