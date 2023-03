Présidentielle américaine : Le bon militant républicain «ne doit pas s’énerver, ni être trop technique»

«Géant endormi»

Actions concrètes

«Vous devez agir rapidement», renchérit Dena Espenscheid. Le plus important, martèle-t-elle, est de «sortir de chez vous», de faire des actions concrètes, plutôt que des publications sur les réseaux sociaux, estime l’intervenante. L’objectif pour ces militants est de se former dès qu’ils ont une minute, poursuit-elle: en ligne ou en personne, «quand vous êtes coincée à allaiter votre bébé à 02H00 heures du matin»…

Les participants, coiffés de casquettes et de pin’s aux couleurs du drapeau américain, hochent la tête, prenant religieusement des notes. À la sortie, ils se voient tous remettre un petit sac avec un exemplaire de la Constitution américaine, un pamphlet intitulé «Comment gagner» et un petit bonbon à la menthe. Et les questions fusent: «Comment faire quand on habite dans un État démocrate?», «Comment se mobiliser contre la politique sanitaire de Biden?», «Et si l’on veut faire interdire les pilules abortives à Washington?»