Prenez deux couples, Léa (Bérénice Bejo) et Marc (Vincent Cassel) d’une part, Karine (Florence Foresti) et Francis (François Damiens) de l’autre. Amis de longue date, ils croient se connaître sur le bout des doigts. Pourtant, ni Marc ni Karine ni Francis ne se doutaient que Léa était en train d’écrire un livre. Ils tombent encore plus des nues quand le bouquin devient un best-seller. Mais la gloire soudaine de leur amie ne les réjouit finalement qu’à moitié…