Littérature : Le Booker Prize pour l’écrivain sri lankais Shehan Karunatilaka

Shehan Karunatilaka est devenu lundi le deuxième écrivain sri lankais à recevoir le prestigieux Booker Prize, pour son roman «The Seven Moons of Maali Almeida».

L’écrivain sri lankais Shehan Karunatilaka a remporté lundi soir le prestigieux Booker Prize britannique pour son roman «The Seven Moons of Maali Almeida», une satire mordante qui a pour cadre la guerre civile qui a secoué son pays. Le jury a salué «l’ampleur et la compétence, l’audace, la hardiesse et l’hilarité» de l’auteur, qui voit ainsi couronné son deuxième roman.